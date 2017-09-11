В Польше передумали размещать на паспортах изображения Лычаковского кладбища

Польша решила не размещать на страницах паспортов изображения польских военных захоронений на территории Лычаковского кладбища во Львове, сообщил посол Украины в Польше Андрей Дещица.

"Министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Блащак сообщил, что в новых польских паспортах не будет изображений Лычаковского кладбища и Вильнюсской брамы", - написал украинский посол на своей странице в Facebook в понедельник.

Он также прикрепил к своему сообщению ссылку на соответствующий материал в польском издании "Wiadomości".

Как сообщалось, Министерство иностранных дел Украины выразило протест и вручило соответствующую ноту послу Польши в Киеве Яну Пекло в связи с намерениями польской стороны разместить на страницах нового паспорта Польши изображения польских военных захоронений на территории Лычаковского кладбища во Львове.