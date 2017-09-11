Украина выражает решительный протест России из-за осуждения Чийгоза

В Министерстве иностранных дел Украины выражают российской стороне протест из-за осуждения так называемым Верховным судом Крыма к 8 годам заключения в колонии заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза.

"8 лет. Фарс. Очередное преступление оккупанта. Выражаем решительный протест российской стороне и боремся дальше Ахтема", - написала в своем аккаунте в Twitter в понедельник спикер МИД Украины Марьяна Беца.

8 років. Фарс. Черговий злочин окупанта. Висловлюємо рішучий протест російській стороні і боремось далі за Ахтема pic.twitter.com/QBLQ4kGxSO — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 11 сентября 2017 г.

Как сообщалось, 11 сентября так называемый Верховный суд Крыма приговорил к 8 годам заключения в колонии заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза.

А.Чийгоз был задержан 29 января 2015 года в Крыму по подозрению в организации и участии в массовых беспорядках 26 февраля 2014 года, фактически - за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием крымского парламента, когда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии "Русское единство".

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что приговор А.Чийгозу является очередным приговором Российской Федерации, которая на международном уровне признана оккупантом.

Министр юстиции Украины Павел Петренко во время встреч в Совете Европы поднимет вопросы, касающиеся украинских политзаключенных в России и оккупированном ею Крыму, а также вынесения т.н. властями Крыма незаконного приговора зампредседателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтему Чийгозу.