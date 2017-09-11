Французские сенаторы заверили, что их страна и дальше будет поднимать вопрос освобождения заложников как приоритетный

Французские сенаторы Эрве Море (Herve Maurey), Жан Ив Леконт (Jean-Yves Leconte) и Жак Лежандр (Jacques Legendre) ознакомятся с гуманитарной ситуацией и ситуацией по безопасности на Донбассе, сообщила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группе Ирина Геращенко.

"Это не первый визит коллег в Украину, но впервые они посетят Донбасс, ознакомятся с политикой безопасности и гуманитарной ситуацией, очень и очень важно", - написала она на своей странице в Фейсбук в понедельник по итогам встречи.

И.Геращенко также отметила, что в ходе встречи французские сенаторы заверили, что Франция и дальше будет поднимать вопрос освобождения заложников как приоритетный.

"Рассказала о ходе Минских переговоров, коллеги больше интересовались вопросом освобождения заложников и пообещали, что и впредь Франция в Нормандском формате будет поднимать этот вопрос как приоритетный", - проинформировала парламентарий.

И.Геращенко также уточнила, что проинформировала французских политиков о нарушении прав человека в оккупированном Россией Крыму.

"Они, в свою очередь, отметили, что Франция и в дальнейшем будет поддерживать территориальную целостность и суверенитет Украины, никогда не признает аннексию Крыма", - добавила она.

По ее словам, французские сенаторы осудили действия тех политиков, которые незаконно посещали оккупированный Крым и отметили, что это были их личные визиты, не поддержанные парламентом Франции.