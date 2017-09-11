События

12:33 11.09.2017

На Львовщине состоялась официальная церемония открытия украинско-американских учений "Репид Трайдент-2017"

В понедельник, на базе Международного центра миротворчества и безопасности (МЦМБ) Нацакадемии Сухопутных войск ВСУ имени гетмана Петра Сагайдачного (с.Старычи, Яворовский р-н Львовской обл.) состоялась официальная церемония открытия украинско-американских командно-штабных учений с привлечением войск "Репид Трайдент – 2017".

Как сообщает Объединенный пресс-центр учений "Репид Трайдент-2017", на церемонию открытия прибыли посол США в Украине Мари Йованович, начальник Нацакадемии Сухопутных войск ВСУ генерал-лейтенант Павел Ткачук. Также на мероприятие приглашены представители органов государственной власти и местного самоуправления Львовщины.

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Интерфакс-Украина
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