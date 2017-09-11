Мужчина ранил из пневматического подростка в Харьковской области

В г.Лозовая Харьковской области мужчина из окна многоэтажного дома выстрелил в спину 14-летнему подростку, мальчик доставлен в больницу, сообщает Национальная полиция Украины.

"Работниками полиции в совершении указанного преступления был изобличен неработающий 37-летний житель г.Лозовая. Мужчина из окна собственной квартиры, расположенной на 7-м этаже, выстрелил из пневматического ружья и попал в спину несовершеннолетнему", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области в понедельник.

Мальчик был доставлен в больницу, в настоящее время состояние его здоровья удовлетворительное

Правоохранители изъяли вещественные доказательства. Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении стрелявшего.