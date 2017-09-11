События

11:33 11.09.2017

Дещица: в МИД Польши меня не приглашали

Посол Украины в Польше Андрей Дещица опровергает распространенную в СМИ информацию о том, что он был вызван в польский МИД для предоставления объяснений в связи с событиями, произошедшими накануне на польско-украинской границе во время въезда в Украину лидера партии "Рух новых сил" Михаила Саакашвили.

"В МИД РП меня не приглашали. Мы были в контакте с польскими партнерами, оказывали содействие гражданам Украины, которые не могли вовремя выехать из Перемышля", - написал посол в своем микроблоге в соцсети Twitter в понедельник.

Ранее опровергла информацию о якобы вызове А.Дещицы в польское Министерство иностранных дел опровергла спикер украинского внешнеполитического ведомства Марьяна Беца. "По состоянию на 10.00 11.09. информация о вызове посла Украины в Польше в МИД не соответствует действительности", - написала в своем аккаунте в Твиттер спикер МИД Украины в понедельник.

Как сообщалось, "Радио Свобода" со ссылкой на интервью польского евродепутата Яцека Сариуш-Вольского сообщило, что "в польский МИД был вызван посол Украины в Польше для дачи объяснений".

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