Судно под флагом Сьерра-Леоне нарушило запрет на заход в порты оккупированного Крыма

В порт г.Севастополь в оккупированном Крыму прибыл сухогруз Nadalina под флагом Сьерра-Леоне, чем нарушил запрет на заход судов в закрытые Киевом порты и терминалы АР Крым, сообщает Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВОТ).

"8 сентября в 16:39 зафиксирован заход сухогруза Nadalina под флагом Сьерра-Леоне в порт Севастополя. Судно прибыло из ливийского порта Триполи, откуда вышло 30 августа", - сказано на сайте МинВОТ.

В министерстве напомнили, что морские порты, расположенные на территории АР Крым - Евпатория, Керчь, Севастополь, Феодосия, Ялта - закрыты на основании распоряжения Кабинета министров Украины № 578-р от 30.04.2014 и в соответствии с приказом Министерства инфраструктуры Украины № 255 от 16.06.2014 г. "О закрытии морских портов".

"Заход судов под иностранными флагами в закрытые морские порты и терминалы, расположенные на территории АР Крым и г.Севастополь рассматриваться как нарушение норм международного права как действия, подрывающие суверенитет Украины, а также как нарушение законодательства Украины, что влечет за собой ответственность судовладельцев, операторов и капитанов судов, в том числе уголовную", - сказано в сообщении.