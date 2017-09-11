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11:01 11.09.2017

Порошенко: дело Чийгоза – это очередной приговор России

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что приговор Верховного суда Крыма заместителю председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтему Чийгозу является очередным приговором Российской Федерации, которая на международном уровне признана оккупантом.

"Дело Ахтема Чийгоза - очередной приговор России, которая на самом высоком международном уровне - ООН - признана оккупантом", - написал П.Порошенко на своей странице в соцсети Фейсбук в понедельник.

"Можно незаконно ограничить свободу, но волю и правду никогда не сломить! Можно оккупировать чужую землю, но она будет гореть под ногами и печь до ее освобождения", - добавил президент.

Ранее в этот день Верховный суд Крыма приговорил к 8 годам заключения в колонии А.Чийгоза, который обвиняется в организации массовых беспорядков на митинге 26 февраля 2014 года в Симферополе - в преддверие референдума о вхождении Крыма в состав России.

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