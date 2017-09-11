События

10:40 11.09.2017

Фильм Гильермо дель Торо победил на Венецианском кинофестивале

Победителем Венецианского кинофестиваля стал фильм "Форма воды" мексиканского режиссера Гильермо дель Торо, который рассказывает о любви немой женщины и человека-амфибии.

Приз за лучшую режиссуру получил француз Ксавье Легран за фильм "Опекунство".

Жюри фестиваля присудило большой приз фильму "Фокстрот" израильского режиссера Самуэля Маоза.

Награду лучшей актрисе получила Шарлотта Рэмплинг, сыгравшая в фильме "Ханна". Лучшим актером назвали Камела эль Башу за роль в фильме "Инсульт".

Автором лучшего сценария признали Мартина МакДону, написавшего историю фильма "Три биллборда на границе Эббинга, Миссури".

Специальный приз жюри получил фильм "Милая страна" австралийца Уорвика Торнтона.

Награду имени Марчелло Мастроянни лучшему молодому актеру или актрисе присудили 18-летнему Чарли Пламмеру из США.

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