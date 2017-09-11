События

10:30 11.09.2017

Пять нардепов и экс-глава СБУ незаконно пересекли госграницу Украины вместе с Саакашвили

Пять народных депутатов Украины и экс-глава Службы безопасности Украины незаконно пересекли госграницу Украины вместе с лидером партии "Рух новых сил", экс-главой Одесской облгосадминистрации, Михаилом Саакашвил, сообщил народный депутат из фракции "Народный фронт", советник главы МВД Антон Геращенко.

"Список народных депутатов Украины, незаконно пересекших границу Украины вместе с провокатором Саакашвили: Юлия Тимошенко, Сергей Власенко, Юрий Деревянко, Павел Костенко, Дмитрий Добродомов", - написал А.Геращенко на своей странице в соцсети Фейсбук в понедельник.

Также незаконно пересёк границу бывший глава СБУ Валентин Наливайченко, отметил он.

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