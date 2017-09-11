События

10:22 11.09.2017

В Черкассах задержан водитель за нападение на женщину

К патрульным полицейским обратилась перепуганная женщина в рваной одежде, которая рассказала о том, что по дороге в Черкассы ее согласился подвезти один из автомобилистов, впоследствии избивший ее и угрожавший убить.

Как сообщает в понедельник утром пресс-служба Патрульной полиции Украины на страницу в соцсети "Фейсбук", по словам женщины, согласившийся подвести ее мужчина рассказал, что везет деньги на лечение брата в одну из областных больниц. "В дальнейшем мужчина начал вести себя агрессивно. Он обвинил женщину, что она якобы украла у него $7,6тыс. Водитель избил попутчицу и разорвал ее одежду, угрожал убить. Чудом потерпевшей удалось вырваться из рук нападавшего и убежать", - говорится в информации.

После этого патрульным полицейским поступил вызов от прохожих, которые видели, как водитель авто Сhevrolet Aveo выбрасывает из салона женские вещи и деньги.

"Когда стражи порядка прибыли на место вызова, мужчина пригрозил им расправой, а затем - упал на землю и начал ее есть. Он признался, что находится под действием наркотических средств, а также в том, что пытался убить женщину", - сообщили в патрульной полиции.

Патрульные вызвали следственно-оперативную группу и составили на правонарушителя админпротокол за управление в состоянии опьянения.

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