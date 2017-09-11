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10:00 11.09.2017

Аваков: всем участникам "прорыва" границы, в том числе народным депутатам надлежит явиться в полицию для дачи показаний

Глава МВД Украины Арсен Аваков заявляет, что участники незаконного "прорыва" польско-украинской границы в пункте пропуска "Шегени" обязаны "незамедлительно" пройти законную процедуру оформления перехода через границу, и всем им, в том числе народным депутатам надлежит явиться в полицию для дачи показаний.

На своей странице в Фейсбук утром в понедельник напомнил, что по факту организации "прорыва границы" Национальная полиция возбудила уголовное дело. за ст.332 "Незаконная переправка лиц через госграницу Украини", начато расследование и формальная процедура сбора фактов и доказательств. "Это «тяжелая» статья. Уверен прокуратура нас поддержит. Как и суды. каждый персонаж, из тех, кто принимал участие в прорыве границы и нападении на пограничников и полицейских будет «офизичен» установлен и подвергнется наказанию со стороны закона ", - подчеркнул министр.

"Саакашвили и всем незаконно перешедшим границу нужно незамедлительно выбрать из двух вариантов: прибыть в пункт пропуска Шегени и пройти процедуру оформления и/или прибыть в подразделение Миграционной службы. Всем участникам «прорыва», в том числе народным депутатам надлежит явиться в полицию для дачи показаний", - заявил А.Аваков.

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Интерфакс-Украина
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