События

08:23 11.09.2017

Прорыв границы возле ПП "Шегини" это атака против украинской государственности – Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что прорыв украинской границы возле ПП "Шегини" это атака против государственности страны и причастные должны понести ответственность.

"Силовой прорыв украинской границы - это преступление и те, кто причастен к организации этого прорыва, должны понести ответственность", – написал премьер-министр на своей странице в Фейсбук в понедельник утром.

Он подчеркнул, что особенно жесткой должна быть ответственность для тех, кто позволял себе унижать и поднимал руку на военнослужащих, которые защищают Украину и её границы.

В.Гройсман отметил, что ситуация с прорывом границы возле ПП "Шегини" это атака против украинской государственности.

"То, что произошло в воскресенье в Шегини, это не просто нарушение закона. На мой взгляд, это начало очередной атаки некоторых политиков против украинской государственности. Я не буду говорить ничего о Михо Саакашвили, у него свои цели и свои мотивы. Я говорю о тех политиках-популистах, которые действуют по принципу: чем хуже, тем лучше", уверен глава правительства.

В.Гройсман подчеркнул, что именно сейчас есть возможность принятия важных решений в экономике и социальной сфере, и, опираясь на первые результаты нормализации ситуации, сделать изменения в стране необратимыми и именно сейчас возможны провокации с целью дестабилизации ситуации.

"Именно сейчас можно ожидать активизации попыток дестабилизировать ситуацию со стороны тех, кто не заинтересован в успехе Украины. К сожалению, так и происходит. В свете сегодняшних событий, я хочу еще раз призвать депутатов, политика - не раскручивайте маховик разрушения и хаоса. Давайте совместными усилиями сделаем все, что необходимо, чтобы Украина стала успешной. Сегодня время бороться не за власть, а за государство", добавил премьер-министр Украины.

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Интерфакс-Украина
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