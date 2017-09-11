Саакашвили обвинил Авакова в причастности внесения его в базу "Миротворец" – СМИ

Лидер партии "Рух новых сил", экс-главы Одесской ОГА Михаил Саакашвили, которого его сторонники провели через пункт пропуска "Шегини" на польско-украинской границе, заявил, что его внесли в базу "Миротворец" по указанию министра внутренних дел Арсена Авакова, сообщил 112.Украина.

"М.Саакашвили со своей стороны возмутился тем, что его внесли в базу "Миротворец" и обвинил в этом лично министра внутренних дел Арсена Авакова. При этом политик отрицает, что его сторонники нарушили закон во время прорыва на территорию пункта пропуска "Шегини". По его мнению, люди имели право на те действия, которые они совершили", – говорится в сообщении на сайте телеканала в ночь на понедельник.

Вместе с тем, подчеркивается, что во время ужина М.Саакашвили и А.Садового в ресторане на улице Леси Украинки здание было оцеплено бойцами с нашивками батальона "Донбасс", которые никого внутрь не впускали.

Как сообщалось, 10 сентября вечером М.Саакашвили прибыл в Украину. Его сторонники, которые собрались у КПП "Шегини", прорвали границу с украинской стороны и устроили драку с пограничниками, которых выстроили в транзитной зоне. Тем самым они способствовали М.Саакашвили в пересечении государственной границы группы лиц, в том числе и народных депутатов. Во время инцидента 11 бойцов Национальной полиции и 5 Госпогранслужбы получили телесные повреждения. Отмечено, что на место происшествия выехала следственная группа военной прокуратуры, которая вместе с Национальной полицией установит все обстоятельства происшествия и даст правонарушению квалификацию. Предварительно, в действиях организаторов массовых беспорядков на границе усматриваются признаки нарушения ст.332 и 348 Уголовного кодекса Украины. Полиция Львовской области открыла уголовное производство по факту прорыва границы по ст. 332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины.