События

06:51 11.09.2017

Боевики за сутки 51 раз обстреляли позиции сил АТО, потерь среди украинских защитников нет – штаб

Боевики незаконных вооруженных формирований за прошедшие сутки 51 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины в зоне проведения Антитеррористической операции. Потерь среди украинских защитников нет, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"В конце прошедших суток количество обстрелов позиций сил АТО со стороны российско-оккупационных группировок продолжила увеличиваться. Если раньше враг в большинстве провокаций применял легкое стрелковое вооружение, то в последнее время мы все чаще фиксируем работу минометов различных калибров. Также продолжает увеличиваться активность противника на Луганском направлении, который до этого был относительно спокойным. (…) В случаях прямой угрозы жизни нашим военным силы АТО несколько раз открывали огонь", – говорится в сообщении на официальной странице пресс-центра в Фейсбук.

На донецком направлении после 18.00 боевики несколько раз били из гранатометов и стрелкового оружия по украинским позициям у Авдеевки, Майорска, Верхнеторецкого. Из вооружения БМП - по окрестностям Зайцева, Песков. А около 21.00 вблизи Новолуганское в ходе обстрела, продолжавшегося около часа, боевики кроме гранатометов и стрелкового оружия применяли миномет калибра 82-мм

На приморском направлении в районе Широкино в конце суток боевики дважды обстреливали позиции украинской армии из минометов различных калибров. А под огнем вражеских гранатометов оказывались укрепления ВСУ вблизи Талаковки, Лебединского, Павлополя, Марьинки.

На луганском направлении вечером и ночью из гранатометов боевики дважды били по окрестностям Крымского, а с 82-мм миномета - по Новотошковскому.

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