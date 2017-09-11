С 11 сентября на полгода будет ограничено движение на части улицы Борщаговской в Киеве – КГГА

В связи с реконструкцией водопровода на шесть месяцев будет ограничено движение на части ул.Борщаговской, сообщили в Киевской городской государственной администрации.

"С 11 сентября 2017 до 11 марта 2018 ограничат движение транспорта с занятием проезжей части и тротуара по ул. Борщаговской - от переулка Ковальского до Воздухофлотского моста", – говорится в сообщении на странице КГГА в соцсети Фейсбук в пятницу.

В период ограничения движения на указанном участке будет продолжаться реконструкция КК "Киевводоканал" водопровода диаметром 500 мм.