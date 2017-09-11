События

05:31 11.09.2017

С 11 сентября на полгода будет ограничено движение на части улицы Борщаговской в Киеве – КГГА

В связи с реконструкцией водопровода на шесть месяцев будет ограничено движение на части ул.Борщаговской, сообщили в Киевской городской государственной администрации.

"С 11 сентября 2017 до 11 марта 2018 ограничат движение транспорта с занятием проезжей части и тротуара по ул. Борщаговской - от переулка Ковальского до Воздухофлотского моста", – говорится в сообщении на странице КГГА в соцсети Фейсбук в пятницу.

В период ограничения движения на указанном участке будет продолжаться реконструкция КК "Киевводоканал" водопровода диаметром 500 мм.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Боевики за сутки 51 раз обстреляли позиции сил АТО, потерь среди украинских защитников нет – штаб

Прорыв сторонников Саакашвили через ПП "Шегини" - удар против Украинского государства и преступление

Луценко обещает привлечь к уголовной ответственности организаторов и руководителей незаконного пересечения границы в ПП "Шегини"

Саакашвили направляется во Львов

Сторонники Саакашвили прорвали кордон силовиков на ПП "Шегини" и провели политика на территорию Украины

ПОСЛЕДНЕЕ

Меркель сравнила аннексию Крыма и разделение Германии на ГДР и ФРГ – СМИ

Полиция открыла уголовное производство по факту незаконной переправки лиц через госграницу вблизи КПП "Шегини"

Во время пожара в девятиэтажке в Киеве погиб ребенок, есть травмированные – ГСЧС

В МИД Польши из-за "дела Саакашвили" был вызван посол Украины - СМИ

Пограничники не применяли оружие на КПП "Шегини", так как заранее получили приказ – Слободян

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
http://price.ua/catalog5785.html
РЕКЛАМА