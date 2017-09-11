События

03:53 11.09.2017

Полиция открыла уголовное производство по факту незаконной переправки лиц через госграницу

Полиция Львовской области открыла уголовное производство по факту прорыва границы экс-президентом Грузии и экс-главой Одесской ОГА Михеилом Саакашвили, а также его сторонниками, сообщили в Национальной полиции Украины.

"Сегодня, 11 сентября, полиция Львовщины по факту событий вблизи пункта пропуска на украинском-польской границе "Шегини" внесла в Единый реестр досудебных расследований сведения о совершении уголовного преступления по ст. 332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины", – говорится в сообщении на странице ведомства в Фейсбук в ночь на понедельник.

Как сообщалось, во время произошедшего на пункте пропуска через границу "Шегини" (Львовская обл.) незаконного прорыва группой агрессивно настроенных лиц через госграницу Украины и сопутствующей ему драке телесные повреждения получили 11 полицейских и 5 пограничников.

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Интерфакс-Украина
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