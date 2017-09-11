События

02:08 11.09.2017

Во время пожара в девятиэтажке в Киеве погиб ребенок, есть травмированные – ГСЧС

В Киеве в 9-этажном жилом доме во время пожара погиб ребенок, сообщили в Главном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины в г.Киеве

"Во время ликвидации пожара пожарные спасли пострадавших мужчины, который госпитализирован с сильными ожогами, и женщину. Также с 9го этажа были эвакуированы женщину и 2 ребенка. К сожалению, во время пожара погиб 5-летний мальчик", – говорится в сообщении на странице ведомства в Фейсбук в воскресенье.

В ГСЧС отметили, что 10 сентября в 12:16 в службу спасения 101 г.Киева поступило сообщение о пожаре в одной из квартир на 8-м этаже 9-этажного жилого дома на ул. Симиренко, 24 в Святошинском районе столицы.

Пожар был локализован в 12:59. В 13:31 пожарные потушили огонь.

Всего на месте происшествия работало 13 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 53 человека личного состава.

В Нацполиции Украины в г.Киеве сообщили, что начато уголовное производство, в рамках которого будет проведен ряд следственных действий и экспертиз.

"Тело мальчика направили на экспертизу. Пострадавшего мужчину доставили в больницу, где ему оказывают медицинскую помощь", отметили в Отделе коммуникации ведомства на странице в Фейсбук в воскресенье вечером.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Проводится досудебное расследование.

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