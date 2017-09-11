События

01:09 11.09.2017

В МИД Польши из-за "дела Саакашвили" был вызван посол Украины - СМИ

Польские политики следят за ситуацией вокруг "дела Саакашвили", в МИД Польши вызван посол Украины, сообщило Радио Свобода.

"В польский МИД был вызван посол Украины в Польше для дачи объяснений", – говорится в сообщении на сайте интернет-издания в ночь на понедельник со ссылкой на интервью польского евродепутата Сариуша Вольского.

Ряд польских СМИ опубликовали заявление С.Вольского, который прибыл в Перемышль выразить поддержку Михаилу Саакашвили. Он назвал действия украинской власти нецивилизованными и обещал поднять этот вопрос на ближайшем заседании Европейского парламента.

Кроме того он отметил, что дело М.Саакашвили мониторят польский министр иностранных дел Витольд Ващиковский, министр внутренних дел Мариуш Блащак, а также министр инфраструктуры Анджей Адамчик.

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