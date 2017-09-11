Пограничники не применяли оружие на КПП "Шегини", так как заранее получили приказ – Слободян

Украинские пограничники не применяли оружие во время событий в пункте пропуска "Шегини", где перешел границу бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили и его сторонники, так как заранее получили приказ не применять силу, поскольку планировалась мирная акция, сообщил помощник главы государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

"Журналисты спрашивают, почему пограничники не использовали оружие? Отвечаю: пограничники получили приказ не применять оружие и средства физического воздействия, ведь проходила "мирная акция", - написал О.Слободян на своей странице в Facebook.