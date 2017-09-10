Прорыв сторонников Саакашвили через ПП "Шегини" - удар против Украинского государства и преступление

Действия сторонников лидера партии "Рух новых сил", экс-главы Одесской облгосадминистрации Михаила Саакашвили, его самого, а также сопровождавших его политиков и общественных деятелей на пункте пропуска "Шегини" - это удар по Украинскому государству и его границе, считает первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко.

"Сегодняшнее действо – действо не против украинской власти или президента, а против украинского государства, это удар по нашей границе и нашим пограничникам, это попытка унизить тех, кто преданно делает свою работу, защищая границу государства, против которого ведется российская война", - написала она на своей странице в Facebook в воскресенье вечером.

Первый вице-спикер парламента выразила разочарование в связи с тем, что люди, которые признавались в любви к Украине, "унизили страну своими действиями".

"Прорыв украинской границы, пересечение ее без пограничного досмотра это преступление. Тем более, когда такое осуществляют нардепы. Лучше бы они на восточных границах свою удаль показывали, но там их не видно, на фронте они не бывают", - написала И.Геращенко, добавив, что никого из участников "сегодняшнего позорного шапито в августе 2008 не было в Грузии", когда нужно было поддержать Грузию как государство, поддержать грузинский народ, а не только их президента.