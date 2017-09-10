Луценко обещает привлечь к уголовной ответственности организаторов и руководителей незаконного пересечения границы в ПП "Шегини"

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявляет, что лица, ответственные за организацию незаконного пересечения границы в пункте пропуска "Шегини" (Львовская обл.), а также лица, руководившие и способствовавшие противоправным действиям, должны быть привлечены к уголовной ответственности.

"Закон требует привлечь к уголовной ответственности тех, кто организовывал незаконное пересечение границы, руководил такими действиями, или способствовал им советами или действиями. Это будет сделано. Как будет дана оценка и действий властных институтов в течение сегодняшних событий", - написал Ю.Луценко в своей странице в соцсети "Фейсбук" поздно вечером в воскресенье.

Комментируя произошедшие в воскресенье на границе события, генпрокурор Украины выразил мнение, что борясь за власть, сторонники лидера партии "Рух новых сил", экс-главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили "уничтожают государство".

В этой связи он подчеркнул, что единственный путь решения споров о законности действий властей в отношении гражданина – суд, а силовой сценарий решения вопроса – "прецедент для сторонников Захарченко, Януковича, Клименко, любого, кто соберет пару тысяч активистов".

Ю.Луценко отметил, что "от того, поддержит ли это Верховная Рада и общество, зависит перспектива Украинского Государства", добавив, что "сила права – фундамент для ее стабильности, а право силы - критическая угроза существованию".