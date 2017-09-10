События

19:19 10.09.2017

Более полутора десятков возгораний сухой травы и мусора произошло в Николаевской области

В субботу, 9 сентября, на территории Николаевской области в населенных пунктах и за их пределами было зарегистрировано 17 случаев возгорания сухой травы и мусора, сообщает пресс-служба областного управления ГСЧС.

Пожары произошли в Новоодесском, Снигуровском, Николаевском, Витовском, Новобугском районах, а также в городах Николаев, Новая Одесса, Вознесенск и в пгт Еланец.

"Общая площадь, которую прошел огонь, составляет более 22 га. Почти во всех случаях причиной возгораний становилось неосторожное обращение с огнем со стороны населения", - констатировали в Службе.

Вместе с тем, заверили в областном главке ГСЧС, в настоящее время ситуация в Николаевской области находится под контролем.

"Спасатели Николаевщины раз обращаются ко всем гражданам! Не подвергайте опасности себя и свое имущество, а также берегите природу и не провоцируйте возникновение пожаров в природных экосистемах! Будьте бдительны и осторожны! В экстренных ситуациях звоните в Службу спасения 101!", - призвали в ГСЧС..

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