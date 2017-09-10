Ураган "Ирма" оставил без света более миллиона жителей Флориды

Критическая ситуация может сложиться на западном побережье Флориды с приходом урагана "Ирма", сообщил в воскресенье в эфире американского телевидения губернатор штата Рик Скотт.

"Я очень обеспокоен тем, что происходит на западном побережье штата, по которому ударил ураган "Ирма" ", - сказал он.

По его словам, "эта буря смертоносна". Ряд прибрежных районов затоплены, уже более 1 млн человек остались без света. Сообщается о трех погибших - они стали жертвами автоаварии.

Ранее, выступая с обращением к согражданам, губернатор сказал, что единственное, что они могут делать сейчас - это молиться за жителей штата. Он также отметил, что штату потребуются добровольцы и волонтеры для устранения последствий удара стихии.

Ураган "Ирма" несколько часов назад достиг территории штата Флорида. Его сила соответствует четвертой категории опасности из пяти возможных. Скорость ветра достигает 209 км/ч. Ураган обрушился на острова Флорида-Кис на юге штата. Согласно прогнозам, он будет перемещаться в северо-западном направлении по побережью Флориды.

"Ирму" называют самым мощным ураганом, сформировавшемся Атлантике как минимум за последнее десятилетие. Его жертвами в регионе Карибского бассейна стали 25 человек.