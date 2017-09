Ураган "Ирма" оставил без света более миллиона жителей Флориды

Критическая ситуация может сложиться на западном побережье Флориды с приходом урагана "Ирма", сообщил в воскресенье в эфире американского телевидения губернатор штата Рик Скотт.

"Я очень обеспокоен тем, что происходит на западном побережье штата, по которому ударил ураган "Ирма" ", - сказал он.

По его словам, "эта буря смертоносна". Ряд прибрежных районов затоплены, уже более 1 млн человек остались без света. Сообщается о трех погибших - они стали жертвами автоаварии.

INSANE: @JustonStrmRider tests the wind speed in the eyewall of #Irma #HurrcaneIrma pic.twitter.com/0Rw76AgHtf