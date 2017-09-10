Боевики 20 раз с начала суток обстреливали позиции ВСУ на Донбассе

В воскресенье в районе проведения АТО боевики продолжили активные обстрелы позиций украинской армии, в основном на Приморском и Донецком направлениях, и с полуночи 20 раз нарушили перемирие, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Всего с полуночи боевики 20 раз нарушили перемирие. Учитывая, что часть обстрелов наших позиций составляла прямую угрозу жизни украинских военных, подразделения сил АТО несколько раз открывали огонь. С начала суток потерь среди наших защитников нет", - говорится в сводке по состоянию на 18.00, обнародованной на странице пресс-центра штаба в соцсети "Фейсбук".

Так, с полуночи боевики 5 раз из стрелкового оружия открывали огонь по украинским опорным пунктам в районе Авдеевской промзоны. А из вооружения БМП, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – 4 раза били по украинским укреплениям в окрестностях Зайцевого.

На Приморском направлении эпицентром огневой активности боевиков остается поселок Водяное. "Здесь российские наемники 4 раза применяли гранатометы различных видов и 1 раз - крупнокалиберный пулемет. Также сегодня под вражеским огнем оказались наши позиции у Талаковки, Лебединского и Старогнатовки", - говорится в сводке.

На Луганском направлении противник выпустил 3 мины калибра 82 миллиметра по опорным пунктам сил АТО вблизи Новотошковское.