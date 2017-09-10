События

17:10 10.09.2017

В Одессу с дружеским визитом прибыл десантный корабль ВМС Турции

В воскресенье в порт Одессы с дружеским визитом прибыл десантный корабль ВМС Турции "Байрактар" с курсантами военно-морской академии Турции, сообщает пресс-центр Командования ВМС ВС Украины:

В обнародованной информации отмечается, что в Одессе турецкие курсанты пробудут с 10 по 12 сентября. Программа визита в город предусматривает проведение встречи в Командовании ВМС ВС Украины, экскурсии по городу и другие мероприятия.

Визит в Одессу, как и в несколько иных портов Черного моря, проходит в рамках проводимой в период с 5 по 25 сентября учебной практики курсантов ВМС Турции под названием "Открытое море". Ее целью является приобретение практических навыков в управлении кораблем, эксплуатации систем и механизмов, обогащение опыта, знаний и развитие лидерских качеств.

"Курсанты имеют возможность получить практические навыки по навигации, тактическом маневрировании, борьбе с пожаром, проведении парусных тренингов", - говорится в сообщении.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

В Египте произошла перестрелка: есть жертвы

"Интерсити" так и не выехал из Перемышля

Саакашвили: По поручению Порошенко поезд из Польши не отправляют в Украину

Боец ВСУ погиб, еще двое были ранены за сутки в зоне АТО

Госпогранслужба изымет у Саакашвили украинские паспорта и вернет в Польшу

ПОСЛЕДНЕЕ

Омелян призывает "УЗ" заниматься прямыми обязанностями – пассажиро- и грузоперевозками

В "Укрзализныце" объяснили, почему поезд "Перемышль-Киев" не отправляется

"Интерсити" стоит в Перемышле, а пассажирам объявили, что их отвезут автобусами в Украину

Нацполиция Украины не имеет никакого отношения расписанию движению "Интерсити" сообщением "Перемышль-Киев" – Департамент коммуникации

Поезд с Саакашвили отправился в Украину из Перемышля

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
price.ua
РЕКЛАМА