В Одессу с дружеским визитом прибыл десантный корабль ВМС Турции

В воскресенье в порт Одессы с дружеским визитом прибыл десантный корабль ВМС Турции "Байрактар" с курсантами военно-морской академии Турции, сообщает пресс-центр Командования ВМС ВС Украины:

В обнародованной информации отмечается, что в Одессе турецкие курсанты пробудут с 10 по 12 сентября. Программа визита в город предусматривает проведение встречи в Командовании ВМС ВС Украины, экскурсии по городу и другие мероприятия.

Визит в Одессу, как и в несколько иных портов Черного моря, проходит в рамках проводимой в период с 5 по 25 сентября учебной практики курсантов ВМС Турции под названием "Открытое море". Ее целью является приобретение практических навыков в управлении кораблем, эксплуатации систем и механизмов, обогащение опыта, знаний и развитие лидерских качеств.

"Курсанты имеют возможность получить практические навыки по навигации, тактическом маневрировании, борьбе с пожаром, проведении парусных тренингов", - говорится в сообщении.