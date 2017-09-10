События

16:37 10.09.2017

Омелян призывает "УЗ" заниматься прямыми обязанностями – пассажиро- и грузоперевозками

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в связи с ситуацией, сложившейся с отменой поезда "Интерсити" маршрутом "Перемышль-Киев", в который сел экс-глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили, призывает руководство ПАО "Укрзализныця" сосредоточиться на своих прямых обязанностях.

"Призываю руководство УЗ оставаться в правовом поле, сосредоточиться на своих прямых обязанностях, заняться исключительно должной перевозкой пассажиров и груза, все остальные функции должны выполнять соответствующие органы власти и граждане", - написал В.Омелян в своей странице в Фейсбук.

Он подчеркнул, что с января 2017 года, после передачи "Укрзализныци" из-под управления Мининфраструктуры в Министерство экономического развития и торговли Украины, "эта стратегическая для государства компания стала фактически неуправляемой, площадкой для политических игр и неслыханной коррупции".

Ранее в ПАО "Укрзализныця" заявили, что поезд "Интерсити" маршрутом "Перемышль-Киев", в который сели экс-глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили вместе с сопровождающими его политиками и украинскими народными депутатами, задержался в Перемышле из-за некоего лица, "у которого нет оснований для въезда в Украину".

"Ситуация с невозможностью курсирования поезда № 715 Перемышль - Киев сложилась вследствие отказа лица, которое не имеет законных оснований для въезда в Украину, покинуть этот поезд", - говорится в распространенном в воскресенье днем пресс-релизе ПАО.

При этом в сообщении не приводится имя и фамилия лица, у "которого нет оснований для въезда в Украину".

В "Укрзализныце" сообщили, что для обеспечения перевозок предоставит пассажирам этого поезда автобусы для продолжения путешествия по маршруту. "Нужное количество автобусов уже отправилось к месту остановки поезда Перемышль – Киев", - проинформировали в украинской компании.

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Интерфакс-Украина
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