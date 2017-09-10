В Египте произошла перестрелка: есть жертвы

В египетском городе Гиза в результате перестрелки между силами безопасности и вооруженными лицами погибли девять человек, еще пять полицейских получили ранения. Об этом сообщает "Агентство "Анадолу" со ссылкой на источники в полиции.

Сотрудники сил безопасности штурмовали одну из квартир в Гизе, в ходе спецоперации возникла перестрелка.

Правоохранители задержали двух вооруженных лиц. Правозащитные организации в Египте обвиняют силы безопасности в убийстве безоружных гражданских лиц во время задержаний

Напомним, 14 июля в Хургаде в одной из местных гостиниц преступник напал с ножом на иностранных туристов. В результате инцидента были убиты две гражданки ФРГ, ранения получили две гражданки Армении, жительница Чехии и россиянка. Также сообщалось, что погибли две украинки, но эта информация не подтвердилась.