События

16:21 10.09.2017

В "Укрзализныце" объяснили, почему поезд "Перемышль-Киев" не отправляется

В ПАО "Укрзализныця" заявляют, что поезд "Интерсити" маршрутом "Перемышль-Киев", в который сели экс-глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили вместе с сопровождающими его политиками и украинскими народными депутатами, задержался в Перемышле из-за некоего лица, "у которого нет оснований для въезда в Украину".

"Ситуация с невозможностью курсирования поезда № 715 Перемышль - Киев сложилась вследствие отказа лица, которое не имеет законных оснований для въезда в Украину, покинуть этот поезд", - говорится в распространенном в воскресенье днем пресс-релизе ПАО.

При этом в сообщении не приводится имя и фамилия лица, у "которого нет оснований для въезда в Украину".

В "Укрзализныце" сообщили, что для обеспечения перевозок предоставит пассажирам этого поезда автобусы для продолжения путешествия по маршруту.

"Нужное количество автобусов уже отправилось к месту остановки поезда Перемышль – Киев", - проинформировали в украинской компании.

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Интерфакс-Украина
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