Нацполиция Украины не имеет никакого отношения расписанию движению "Интерсити" сообщением "Перемышль-Киев" – Департамент коммуникации

В Департаменте коммуникации Национальной полиции Украины подчеркивают, что ведомство не имеет никакого отношения к расписанию отправления железнодорожного транспорта, в том числе и к задержке отбытия поезда "Интерсити" сообщением "Перемышль – Киев".

"В своей деятельности Национальная полиция Украины руководствуется Конституцией Украины, законами Украины и другими нормативно-правовыми актами. Следовательно Национальная полиция не имеет никакого отношения к расписанию отправления железнодорожного транспорта. Этот вопрос не находится в пределах компетенции деятельности Нацполиции", - говорится в обнародованном в ответ на соответствующие заявления некоторых политиков и общественных деятелей.

Кроме того, напомнили в Департаменте коммуникации, "Национальная полиция Украины не наделена полномочиями по любой деятельности на территории иностранных государств".

Поезд "Интерсити", в который в польском Перемышле в воскресенье днем сели лидер партии "Рух новых сил", экс-глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили вместе с сопровождающими его политиками и украинскими народными депутатами, уже около более часа не отправляется с перрона.

Ранее украинский нардеп Юрий Деревянко (фракция "Батькивщина") во время включения из поезда в эфире телеканала "Newsone" сказал, что якобы поступила информация от Министерства внутренних дел Украины о том, что в поезде находится человек, которому запрещен въезд в Украину, однако фамилии названо не было. При этом парламентарий подчеркнул, что никакого запрета на въезд в Украину М.Саакашвили по состоянию на вечер субботы не было.

Нардеп от фракции "Блок Петра Порошенко" Мустафа Найем в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" сказал, что в вагон "пришла проводница и сказала, что поезд не поедет, не будет отправляться, если Михаил Саакашвили не покинет поезд, со ссылкой на руководителя предприятия "Интерсити", которое является предприятием "Укрзализныци", и некоего господина Юрчишина".

Позже он сообщил, что спустя 40 минут прений было объявлено о том, что поезд таки поедет, однако "уже за закрытыми дверями объявили снова, что не поедут, пока не сойдет гражданин, которому запрещён въезд".