Сторонники Саакашвили обратились в полицию Польши с просьбой вмешаться в ситуацию с задержкой "Интерсити" – Найем

Сторонники экс-главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили обратились к польской полиции с просьбой вмешаться в ситуацию в связи с тем, что от политика требуют покинуть поезд "Интерсити", иначе он не отправится по маршруту, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" народный депутат (фракция "Блок Петра Порошенко") Мустафа Найем.

"Прямо сейчас пришла проводница и сказала, что поезд не поедет, не будет отправляться, если Михаил Саакашвили не покинет поезд, со ссылкой на руководителя предприятия "Интерсити", которое является предприятием "Укрзализныци", и некоего господина Юрчишина", - сказал находящийся в поезде парламентарий в комментарии агентству в воскресенье днем.

М.Найем отметил, что время отправления давно пришло, однако поезд стоит у перрона в польском Краковце.

"Мы обратились к польской полиции с просьбой вмешаться, поскольку это территория Польши, и здесь не может действовать приказ "Укрзализныци" или чиновников Украины, поскольку это общественный транспорт на территории Польши", - сообщил нардеп.

По его словам, полицейские в настоящее время связываются со своим руководством.

При этом М.Найем добавил, что проводница не объяснила, почему есть необходимость М.Саакашвили покинуть поезд.

При этом, украинский нардеп Юрий Деревянко (фракция "Батькивщина") во время включения из поезда в эфире телеканала "Newsone" сказал, что якобы поступила информация от Министерства внутренних дел Украины о том, что в поезде находится человек, которому запрещен въезд в Украину, однако фамилии названо не было.

При этом парламентарий подчеркнул, что никакого запрета на въезд в Украину М.Саакашвили по состоянию на вечер субботы не было.