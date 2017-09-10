Вблизи ПП "Краковец" полиция задержала более ста человек с газовыми баллончиками, железом и стартовым пистолетом

Более ста человек в камуфляжной форме, которые двигались в сторону пункта пропуска через украинско-польскую границу "Краковец" и были остановлены сотрудниками полиции для проверки, а впоследствии доставлены в отделение полиции, сообщает Департамент коммуникации Нацполиции Украины.

"Личности задержанных устанавливаются и выясняются причины их пребывания в районе пункта пропуска "Краковец". Во время проверки правоохранители обнаружили в них газовые баллончики, стартовый пистолет, а также металлические предметы", - говорится в обнародованном в воскресенье днем сообщении.

По данным украинского правоохранительного ведомства, четверо из доставленных в отделение полиции - имеют судимость, "все - жители других регионов Украины". Среди задержанных также есть студенты и трое несовершеннолетних.

"Сейчас правоохранители берут у них объяснения. В отношении организатора мероприятия будет составлен административный протокол о нарушении установленного порядка организации и проведения собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций", - проинформировали в полиции.