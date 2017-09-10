События

14:24 10.09.2017

Саакашвили: По поручению Порошенко поезд из Польши не отправляют в Украину

Поезд "Интерсити", которым лидер партии "Рух новых сил", экс-глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили вместе с сопровождающими его политиками и украинскими народными депутатами решил въехать в Украину, не отправляют со станции в польском Перемышле по приказу украинского президента Петра Порошенко, утверждает сам М.Саакашвили.

"Представляете себе с какими дикарями мы имеем дело? Было дикостью лишить меня гражданства методом плохого советского времени. Но остановить весь поезд на иностранной территории, в Европейском Союзе, с сотнями пассажиров. Вы когда-то такое видели?... Президент Порошенко приказал железной дороге остановить поезд на территории Польши… Они взяли в заложники всех пассажиров, чтобы не впустить одного человека в Украину. Это же дикость", - заявил М.Саакашвили в поезде, общаясь с представителями украинских и зарубежных СМИ.

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Интерфакс-Украина
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