События

13:31 10.09.2017

Госпогранслужба изымет у Саакашвили украинские паспорта и вернет в Польшу

Государственная пограничная служба Украины имеет поручение изъять у лидера партии "Рух новых сил", экс-главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили его украинский внутренний и два заграничных паспорта, как недействительные, говорится в заметке на сайте украинского телеканала "24tv.ua".

"На сегодняшний день господин Саакашвили имеет несколько украинских паспортов - внутренний и два заграничных. Согласно решению уполномоченного государственного органа эти паспорта не действительны. И Государственная пограничная служба Украины имеет поручение изъять эти паспорта. То есть изымаем паспорта, оформляем документы и возвращаем его (Саакашвили - 24) на территорию государства, из которого он прибыл", - цитирует телеканал первого заместителя главы Госпогранслужбы Украины Василия Серватюка в воскресенье днем.

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Интерфакс-Украина
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