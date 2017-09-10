Госпогранслужба изымет у Саакашвили украинские паспорта и вернет в Польшу

Государственная пограничная служба Украины имеет поручение изъять у лидера партии "Рух новых сил", экс-главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили его украинский внутренний и два заграничных паспорта, как недействительные, говорится в заметке на сайте украинского телеканала "24tv.ua".

"На сегодняшний день господин Саакашвили имеет несколько украинских паспортов - внутренний и два заграничных. Согласно решению уполномоченного государственного органа эти паспорта не действительны. И Государственная пограничная служба Украины имеет поручение изъять эти паспорта. То есть изымаем паспорта, оформляем документы и возвращаем его (Саакашвили - 24) на территорию государства, из которого он прибыл", - цитирует телеканал первого заместителя главы Госпогранслужбы Украины Василия Серватюка в воскресенье днем.