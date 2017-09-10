Тридцатиградусная жара возвращается в Украину

В ближайшие сутки, 11 сентября, в Украине ожидается сухая тёплая погода, сообщает Укргидрометцентр в воскресенье.

Без осадков. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 12-17°, на крайнем юге 18-20°, в восточных и Сумской областях 7-12°; днём 24-29°, в южных областях до 31°.

В Киеве в понедельник будет без осадков, температура воздуха ночью 14-16°, днём 26-28°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 11 сентября самая высокая температура воздуха днём была 33,8 в 1898г., самая низкая ночью 4,7 в 1935, 1968г.

На 12 сентября синоптики прогнозируют в Украине без осадков, лишь днём в западных и Винницкой областях кратковременные дожди, местами грозы.

Ветер южный с переходом на северо-западный, 7-12 м с, днём в западных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью 11-16°, на побережье морей 17-21°; днём 25-30 °, в южных и центральных областях местами 31-33°, в западных областях 18-23°.

В Киеве- без осадков, температура воздуха ночью 13-15°, днём 27-29°.

10 сентября на 9 часов температура воды в Черном и Азовском морях была 19-22°, в Днепре а районе Киева 17°.