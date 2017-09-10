Саакашвили вместе с украинскими политиками и нардепами едет к украинской границе

Лидер партии "Рух новых сил", экс-глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили вместе со своим сыном, вице-президентом Европейского парламента, евродепутатом Яцеком Сариуш-Вольским, а также группой украинских политиков и народных депутатов выехал из польского Жешува (польск. Rzeszów) в сторону пункта пропуска через украинско-польскую границу "Краковец".

"Михаил Саакашвили. Небольшое включение из Жешува. Выезд на границу", - написал в своей странице в соцсети Фейсбук бывший украинский парламентарий Егор Фирсов, который ведет онлайн-трансляцию из автобуса, в котором едут политики.

Вместе с М.Саакашвили к украинско-польской границе едет руководитель фракции партии "Батькивщина" в Верховной Раде Украины Юлия Тимошенко и ряд нардепов из ее фракции. Также в автобусе находятся внефракционные нардепы Дмитрий Добродомов и Виктор Чумак, лидер партии "Справедливость" Валентин Наливайченко.

Во время поездки в автобусе в эфире телеканала "Newsone" М.Саакашвили заявил, что не ожидает каких-либо столкновений в связи с его попыткой въехать в Украину.

"Я со своим 11-летним сыном еду для того, чтобы не было столкновений. Я уверен, что не будет. Я думаю, если они такую чушь сделают, то это будет очень тяжелым результатом для власти", - выразил мнение он.

Политик поблагодарил людей, которые прибыли у пункту пропуска "Краковец" на украинско-львовской госгранице и отметил, что люди собрались не столько в его защиту, сколько в защиту своих свобод и прав.

М.Саакашвили также призвал не бояться "титушек", которых, по его словам, привезли власти к ПП "Краковец".