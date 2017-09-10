События

11:01 10.09.2017

Группа нардепов заехала на ПП "Краковец" "с целью выезда в Польшу"

В воскресенье утром ряд народных депутатов Украины прибыли в пункт пропуска "Краковец" на украинско-польской границе, где им были предоставлены документы, обосновывающие введение режимных мероприятий на объекте, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

"Первый заместитель руководителя Госпогранслужбы Василий Серватюк пообщался с народными депутатами Тарасом Пастухом, Семенуха Романом, Подоляк Ириной (все трое из фракции "Самопомич" – ИФ) и общественным активистом Иваном Слободяник (член политсовета "Руха новых сил Михаила Саакашвили" – ИФ)", - сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Первый замглавы ведомства сообщил депутатам, что в пункте пропуска действуют режимные правила, в связи с чем доступ к нему будет ограничен "во избежание конфликтных ситуаций и провокаций", а также проинформировал, что "это касается и представителей депутатского корпуса".

"Депутаты попросили предоставить им документы, регламентирующие данные ограничения. Пограничники предоставили необходимые документы, после чего народные депутаты заехали в пункт пропуска с целью выезда в Республику Польша", - говорится в сообщении.

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