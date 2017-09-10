Ураган "Ирма" прошел близ Гаваны, скорость ветра достигала 60 км/ч, высота волн - девяти метров

Ураган "Ирма" в ночь на воскресенья прошел близ Гаваны, обрушив на столицу Кубы ветер 60 км/ч с порывами до 121 км/ч, сопровождаемый ливневыми дождями, сообщает местное "Радио Ребельде".

По всему северо-западному побережью острова наблюдаются штормовое волнение моря и подтопления на береговой линии. Высота волн в некоторых местах достигала шести-девяти метров. Закрыто движение транспорта на гаванской набережной Малекон.

По данным метеорологической станции "Касабланка" в Гаване, в полночь по гаванскому времени (07:00 мск воскресенья) центр урагана находился в точке 23,5 градуса северной широты и 81,1 градус западной долготы в 35 км северо-северо-восточнее населенного пункта Пунта-Икакос (провинция Матансас) и в 135 км к востоку от Гаваны. Он движется со скоростью 9 км/ч на запад-северо-запад. Порывы ветра в центре урагана достигают 195 км/ч.

"Ирма" будет представлять опасность для северо-западных районов Кубы еще 12-24 часа. Ввиду этого кубинские СМИ рекомендуют обращать внимание на сообщения, распространяемые Центром прогнозов Института метеорологии Кубы и на данные Национальной службы гражданской обороны.