Ночь на границе с Польшей у ПП "Краковец" и палаточного городка прошла без происшествий

В течение ночи правонарушений или происшествий вблизи пункта пропуска "Краковец" на украинско-польской границе, где разбит палаточный городок участников ранее заявленного массового мероприятия, прошла без нарушений общественного порядка, сообщает пресс-служба Нацполиции Украины.

"По просьбе ряда народных депутатов, организаторов этой акции и представителей общественных организаций полиция осуществляет усиленную охрану публичной безопасности и порядка. В течение ночи на 10 сентября никакой информации о правонарушениях или чрезвычайных событиях в подразделения полиции не поступало", - говорится в обнародованном в воскресенье утром сообщении.

В информации отмечается, что на месте находится начальник полиции Львовской области Валерий Середа, а также руководители структурных полицейских подразделений. Правоохранители продолжают нести службу согласно с ранее разработанной расстановкой сил и средств полиции.

Как сообщалось, 26 июля президент Украины Петр Порошенко издал указ, которым лишил гражданства Украины лидера партии "Рух новых сил", бывшего главу Одесской областной государственной администрации Михаила Саакашвили. Сам политик в это время находился в США, позже он прибыл в Польшу по украинскому паспорту, затем отправился в Литву.

16 августа М.Саакашвили анонсировал, что вернется на Украину 10 сентября через пункт пропуска "Краковец" (Львовская область). В Государственной пограничной службе Украины заявили, что не имеют никаких поручений от правоохранительных органов о запрете въезда на территорию Украины М.Саакашвили.

9 сентября член политсовета партии "Рух новых сил Михаила Саакашвили" Иван Слободяник сообщил, что колонна активистов на автомобилях и микроавтобусах отправилась из Львова в пункт пропуска "Краковец", чтобы встретить М.Саакашвили. "Сейчас мы уже находимся возле "Краковца". Мы двигаемся в колонне, примерно 100 машин уже выехали сегодня, мы будем разбивать лагерь для того, чтобы встречать людей", - сказал И.Слободяник в эфире "Радио Вести".