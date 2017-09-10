События

09:54 10.09.2017

Боевики обстреляли КПВВ "Майорское"

Боевики незаконных вооруженных формирований в воскресенье утром обстреляли дорожный коридор "Горловка-Бахмут" и контрольный пункт въезда-выезда "Майорское" в зоне проведения Антитеррористической операции, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"Террористы, используя гранатометы, вели огонь по позициям украинских защитников. Выстрелы стали также разрываться неподалеку контрольного поста "Майорское", который расположен на первой линии", - говорится в сообщении пресс-службы ГПСУ.

В связи с обстрелом, с целью недопущения жертв среди гражданского населения, работа КПВВ была приостановлена и возобновлена по завершении обстрела.

Обстрел проводился с 7:20 по 7:50.

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