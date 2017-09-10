События

07:27 10.09.2017

Боевики за сутки 41 обстреляли позиции сил АТО, 1 военнослужащий погиб и 1 – ранен – штаб

Боевики незаконных вооруженных формирований за прошедшие сутки 41 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины в зоне проведения Антитеррористической операции, в результате чего один украинский военнослужащий погиб, а один – получил ранения, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"В конце прошлых суток обстановка в районе проведения АТО оставалась неспокойной. Незаконные вооруженные формирования продолжили обстрелы позиций сил АТО на Приморском и Донецком направлениях… Всего за минувшие сутки российско-оккупационные группировки 41 раз открывали огонь по позициям украинской армии. В результате боевых действий погиб один военный, другой получил ранения", говорится в сообщении на официальной странице пресс-центра в Фейсбук.

На Донецком направлении, после 18.00 боевики обстреливали из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового вооружения опорные пункты ВСУ близи Авдеевки и Зайцево, из минометов калибра 82 мм – вблизи шахты Бутовка.

На Мариупольском направлении боевики обстреливали позиции ВСУ вблизи Лебединского, Водяного, Гнутово, Павлополя и Березового из крупнокалиберных пулеметов, вблизи Талаковки и Богдановки – из гранатометов, вблизи Красногоровки – из миномета калибра 82 мм.

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