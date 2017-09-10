Сотрудники Нацполиции приступили к патрулированию вблизи ПП "Краковец"

Сотрудники Яворивского отдела полиции и патрульной полиции заступили на ночное патрулирование вблизи пункта пропуска "Краковец" (Львовская область) на украинско-польской границе, сообщает пресс-служба полиции Львовской области.

"9 сентября, вблизи контрольно-пропускного пункта "Краковец" на украинско-польской границе состоялся инструктаж полицейских, которые будут обеспечивать общественный порядок и безопасность участников массового мероприятия, которое там проводится… По предварительной информации, завтра вблизи пункта "Краковец" ожидается пребывание около трех тысяч человек", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой.

По словам заместителя руководителя Нацполиции Александра Фацевича, полицейские готовы обеспечить безопасность участников акции и пресекать любые правонарушения.