События

01:28 10.09.2017

Сотрудники Нацполиции приступили к патрулированию вблизи ПП "Краковец"

Сотрудники Яворивского отдела полиции и патрульной полиции заступили на ночное патрулирование вблизи пункта пропуска "Краковец" (Львовская область) на украинско-польской границе, сообщает пресс-служба полиции Львовской области.

"9 сентября, вблизи контрольно-пропускного пункта "Краковец" на украинско-польской границе состоялся инструктаж полицейских, которые будут обеспечивать общественный порядок и безопасность участников массового мероприятия, которое там проводится… По предварительной информации, завтра вблизи пункта "Краковец" ожидается пребывание около трех тысяч человек", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой.

По словам заместителя руководителя Нацполиции Александра Фацевича, полицейские готовы обеспечить безопасность участников акции и пресекать любые правонарушения.

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