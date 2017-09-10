События

00:07 10.09.2017

Прокуратура обвиняет руководство Мариупольского порта в приобретении некачественного металлопроката

Мариупольская местная прокуратура №1 уведомила о подозрении должностное лицо государственного предприятия (ГП) "Мариупольский морской торговый порт" в приобретении некачественного металлопроката на общую сумму почти 2,5 млн грн, что нанесло ущерб госпредприятию.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Донецкой области, должностное лицо подозревается в совершении криминального правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 367 УК Украины (служебная халатность).

"Досудебным следствием установлено, что между госпредприятием и обществом с ограниченной ответственностью (ООО) заключен договор, в соответствии с которым в июле 2015 года порт приобрел сортовой металлопрокат на общую сумму почти 2,5 млн грн. Однако прокуратурой установлено, что поставленная металлопродукция не отвечает сертификатам качества, а ее фактическое состояние оценивается как "непригодное к использованию", что делает невозможным изготовление из нее изделий надлежащего качества", - констатируется в информации прокуратуры.

При этом отмечается, что должностным лицом госпредприятия некачественная металлопродукция была принята и осуществлено перечисление денежных средств ООО в сумме почти 600 тыс. грн.

"Таким образом, ГП "Мариупольский морской торговый порт" нанесен материальный ущерб на указанную сумму", - резюмируется в сообщении, без указания названия ООО.

ГП "Мариупольский морской торговый порт" входит в четверку крупнейших портов Украины и расположен на пересечении всех видов транспортных путей. Мощности порта позволяют перерабатывать свыше 17 млн тонн грузов в год. До строительство Керченского моста, порт был круглогодично открыт для захода судов длиной до 240 м и осадкой до 8 м. Территория порта составляет 73,2 га, длина причальной линии – 4,2 км.

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