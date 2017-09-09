На оккупированных территориях Донбасса находятся порядка 6 тыс. российских военных и 40 тыс. боевиков – Генштаб

На временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей находятся порядка 6 тыс. российских военных и 40 тыс. боевиков, сообщил представитель пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев.

"До 6 тысяч российских военнослужащих находится на временно оккупированной территории Донбасса и до 40 тысяч российско-террористических боевиков, а также местных маргиналов, которые выполняют задачи в составе первого и второго армейских корпусов, которые функционально подчиняются вооруженным силам Российской Федерации. Фактически они выполняют роль оккупационных войск на территории Украины", - заявил В.Селезнев в интервью "Радио Свобода", опубликованном в субботу.

Кроме того, российские военные продолжают прибывать на оккупированные территории и выполнять, в том числе, руководящие функции.

"Есть непосредственные военные руководители, которые на уровне от командира роты и выше, выполняют задачи по принципу "командировки" на определенное время", - отметил он.