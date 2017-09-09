Оппозиционная журналистка Латынина покинула Россию после поджога машины

Журналистка Юлия Латынина покинула Россию и в ближайшее время не планирует возвращаться назад.

"Я нахожусь по "Скайпу" за границей, мои родители тоже за границей. И вряд ли я собираюсь в ближайшее время в Россию", - сказала Латынина в эфире своей программы "Код доступа" на радиостанции "Эхо Москвы" в субботу.

"Мне жалко не машину, мне довольно страшно, я всегда была "хиханьки и хаханьки", а мне страшно, что люди, которые это сделали, были готовы к человеческим жертвам, потому, что мог взорваться бензобак", - рассказала Латынина.

Она отметила, что после инцидента, когда ее дом облили "пахучей жидкостью", она публично обратилась к тем, кто это сделал, и просила "хотя бы не трогать родителей". Однако, по ее словам, это не остановило заказчика этих нападений.

Поджог машины - третий инцидент за два года, связанный с Латыниной. В середине июля 2017 года неизвестные облили пахучей жидкостью дом журналистки в подмосковном поселке Переделкино. В августе 2016 года двое неизвестных напали на Латынину в центре Москвы, вылив на нее фекалии. Нападавших так и не обнаружили.