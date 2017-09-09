Губернатор Флориды призывает сограждан немедленно эвакуироваться из опасных зон в связи с приближением урагана "Ирма"

Губернатор американского штата Флорида Рик Скотт обратился с призывом к местным жителям как можно скорее покинуть районы штата, которым угрожает ураган "Ирма", сообщает в субботу американский телеканал Си-Эн-Эн.

"Если вам отдали распоряжение эвакуироваться, уезжайте сейчас же, не ночью, не через час, а сейчас же", - сказал губернатор.

"Шторм уже здесь. Это смертельный шторм, и наш штат никогда не видел ничего подобного", - подчеркнул он.

По словам губернатора, всего предписания эвакуироваться получили 5,6 млн человек, и многие уже перебрались от побережья в глубь страны.

Он добавил, что 50 тыс. человек размещены в 260 убежищах.

Си-Эн-Эн сообщает, что сотрудники местных властей обходят дома жителей и предупреждают население об опасности.

Тем временем, наблюдается массовый отток жителей из района Майами и архипелага Флорида-Кис на север.

Ураган "Ирма" называют самым мощным в регионе Атлантического океана как минимум за последнее десятилетие. Его жертвами стали, по меньшей мере, 24 человека.

В настоящий момент ураган движется от Кубы в сторону США, и его влияние уже ощущается на юге штата Флорида. Утром в субботу по местному времени эпицентр "Ирмы" находился примерно в 360 км к юго-востоку от Майами.

По данным американских СМИ, ураган должен обрушиться на юго-запад Флориды, включая город Тампа, в воскресенье.