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20:51 09.09.2017

Гражданам Украины опасно ехать на работу в РФ – омбудсмен

Выезд на работу в РФ граждан Украины сопряжен, на сегодняшний день, с опасностью, заявляет уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская.

"Если вы выйдете сейчас на улицу, метро, на Майдан Независимости, вы там найдете приглашение на работу курьером в Российскую Федерацию. Я Вам могу сказать, что у меня на сегодняшний день где-то около ста человек, которые обратились в связи с тем, что так поехали на работу, а потом оказались за решеткой", - заявила В.Лутковская в интервью "5 каналу".

Омбудсмен также отметила, что необходимо проводить разъяснительную о рисках для граждан Украины, связанных с выездом в РФ.

"Разумеется, да, деньги, экономическое положение в государстве. Но это опасно в случае, если вы едете на территорию Российской Федерации, вы должны понимать риски", - сказала омбудсмен.

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