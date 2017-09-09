В Лондоне проходит демонстрация противников Brexit

Тысячи противников выхода Великобритании из состава ЕС (Brexit) в субботу вышли на акцию протеста в Лондоне, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс (АП).

Участники мероприятия, названного его организаторами "народным маршем за Европу", прошли по Трафальгарской площади и собрались вблизи резиденции премьер-министра Великобритании Терезы Мэй на Даунинг-стрит, чтобы выразить недовольство.

Затем участники протестов намерены собраться на Площади Парламента.

Демонстранты несли транспаранты с надписями "Выйти из Brexit" и "Лучшее соглашение (с ЕС - ИФ) у нас уже есть", а также флаги ЕС.

Демонстрация приурочена к голосованию, которое должно пройти в палате общин в этот понедельник. Голосование будет касаться законопроекта, отменяющего действие законодательства ЕС на территории Великобритании.