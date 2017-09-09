Боевики в субботу 16 раз обстреляли позиции сил АТО

Боевики незаконных вооруженных формирований совершили с начала суток субботы 16 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины в зоне проведения Антитеррористической операции, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"В течение сегодняшнего дня обстановка в районе проведения АТО несколько стабилизировалась. Незаконные вооруженные формирования не применялись минометы и другое тяжелое вооружение, а основная активность врага фиксировалась в нескольких точках на карте АТО… Всего с полуночи российско-оккупационные группировки 16 раз открывали огонь по позициям украинской армии. В случаях прямой угрозы наши военные несколько раз применяли оружие в ответ", - говорится в сообщении на официальной странице пресс-центра в "Фейсбук".

На Приморском направлении боевики 6 раз обстреляли позиции ВСУ вблизи Водяного из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, окрестности Старогнатовки и Талаковки были дважды обстреляны из пулеметов и стрелкового вооружения.

На Донецком направлении боевики обстреливали позиции сил АТО в Авдеевской промзоне и окрестностях Зайцево.