НАБУ расследует 72 уголовных дела по е-декларациям

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) по состоянию на конец августа 2017 года расследуют 72 уголовных производства по результатам анализа электронных деклараций, однако о подозрении сообщено только двум лицам, сообщили директор НАБУ Артем Сытник.

"К концу августа мы расследуем 72 производства по результатам анализа электронных деклараций. Речь идет как о незаконном обогащении (ст. 368-2 Уголовного кодекса), так и о внесении заведомо недостоверных данных в декларацию (ст. 366-1 Уголовного кодекса). В настоящее время о подозрении сообщено двум людям ", - сообщил он в интервью еженедельному изданию "Зеркало недели. Украина" (ZN.UA), опубликованном в субботу.

По словам А.Сытника, некоторые дела подошли к стадии объявления подозрения, в некоторых делах подозрения уже объявлены, а некоторые обсуждаются с прокуратурой. Рассмотрение некоторых дел, при этом, затягивается в суде.

"Например, дело Кулика (Константин Кулик - военный прокурор сил АТО, которого НАБУ и САП подозревают в незаконном обогащении) в октябре 2016 было направлено в суд. Без малого год как оно там. Никакого прогресса: постоянные переносы, срывы заседаний. К сожалению, мы наблюдаем саботаж со стороны защиты, использующей возможности законодательства для затягивания. И это люди, которые заявляли, что за 5 минут докажут свою невиновность в суде", - отметил он.

По мнению директора НАБУ, самый большой негатив в процессе рассмотрения дел по декларациям - отсутствие практики и затягивание в суде. "Это несет огромные риски для всего процесса декларирования. Поскольку отсутствие приговоров по этой категории дел приводит к тому, что процесс электронного декларирования может перерасти в процесс амнистии", - заключил он.